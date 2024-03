Bruciano le auto di marito e moglie: cause non chiare, aperta un'inchiesta

Distrutte dal fuoco. Due auto, di marito e moglie, sono state incenerite, nella tarda serata di martedì, nel centro di Montallegro. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Delle indagini si stanno invece adesso occupando i carabinieri della stazione cittadina. L'ipotesi, tutta ancora da suffragare, è quella di un incendio doloso. Non viene però, non ancora almeno, esclusa la possibile causa accidentale, magari dovuta ad un cortocircuito. E poi le fiamme si sono propagate da un'autovettura all'altra visto che erano a poca distanza.

Ad essere avvolte dalle fiamme sono state la Ford Focus di un 58enne imprenditore e la Ford Ranger della 57enne.

I pompieri, raccolto l'Sos, sono subito accorsi: da Villaseta a Montallegro. In corso Vittorio Veneto anche i carabinieri. Non filtrano indiscrezioni sulle indagini che sono, appunto, ancora in corso.