Adesca bambina con la scusa delle caramelle, la psicologa: "Pare lo avesse fatto anche con altre"

"La bambina mi ha raccontato che l'imputato avrebbe molestato altre bambine". A dirlo in aula, al processo in corso davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, è una psicologa che ha visitato la presunta vittima.

Il procedimento è quello a carico di un settantunenne di Montallegro - Giuseppe Todaro - che avrebbe approfittato della conoscenza con la famiglia di una bambiina di 9 anni per abusarne.

"Mi ha invitato ad andare nel garage di casa sua per vedere alcuni giochi, poi mi ha regalato delle caramelle e dei bracciali e mi ha dato 5 euro. A quel punto mi ha improvvisamente palpeggiato e baciato, sono scappata dentro casa dove c'era sua moglie. Dopo pranzo, purtroppo, l'episodio si è ripetuto". Questo il racconto shock fatto in aula nei mesi scorsi dalla presunta vittima.

La piccola, secondo quanto detto in aula dalla psicologa, avrebbe riferito che l'uomo - a suo dire - avrebbe fatto lo stesso con altre bambine. Circostanza tutta da verificare e che, in ogni caso, non è oggetto della contestazione.

La madre, in seguito, ha confermato le accuse deponendo al processo a carico dell'uomo. Gli abusi si sarebbero verificati in una circostanza in cui la piccola era andata a pranzo dall'imputato e dalla moglie. Le indagini sono state avviate dai carabinieri dopo avere raccolto le denunce della madre e della nonna della piccola. Pure quest'ultima, sentita in precedenza, ha confermato che l’invito per andare a pranzo era stato avanzato dai coniugi Todaro ma che a prendere e lasciare la piccola in auto è stato solo l'imputato. "La bambina - aveva aggiunto - si è subito chiusa in bagno e ho visto che era sporca, non era riuscita a trattenere i bisogni".

Il processo riprende il 20 febbraio per sentire in aula l'imputato e i testi della difesa.