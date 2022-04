Si presenta in ufficio minacciando di dare fuoco a tutto, dipendente arrestato

Entra all’interno degli uffici del Consorzio di bonifica, a Menfi, con due bottiglie piene di benzina in mano e minaccio di dare fuoco a tutto. Sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione per riportare la calma dopo attimi di tensione tra i colleghi dell’uomo che non credevano ai loro occhi per ciò che stava accadendo.

In via Boccaccio, il dipendente del Consorzio di bonifica è entrato, come del resto faceva ogni giorno per andare al lavoro, cominciando la stanza principale e i mobili. Poi avrebbe preso un accendino minacciando di appiccare il fuoco. Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a compiere il folle gesto.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio riportando subito la calma tra le stanze del Consorzio dove i dipendenti avevano vissuto momenti di paure nel tentativo di far ragionare il loro collega.

L’uomo, adesso, si trova agli arresti domiciliari.