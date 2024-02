L'intervento

La lite degenera e insulta, minaccia e picchia la moglie: nei guai sessantenne

I carabinieri, dopo aver raccolto una segnalazione, sono accorsi in maniera fulminea e lo hanno fatto per scongiurare tragedie. Avviato l'iter del "codice rosso" per la 50enne vittima dei maltrattamenti