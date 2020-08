Distribuzione dei migranti, parlamentari M5S incontrano Lamorgese

Gestione del fenomeno migratorio, incontro al Viminale tra una rappresentanza dei parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle, tra cui gli agrigentini Filippo Perconti e Rosalba Cimino.

Al centro della riunione il tema della ridistribuzione dei migranti anche nelle strutture dell’agrigentino, quelle oggi più provate dall'incremento del fenomeno migratorio.

"Abbiamo parlato col la ministra delle criticità legate all’affollamento dei centri di Lapedusa e Porto Empedocle, dell’hotspot di Pozzallo e abbiamo chiesto di fermare l’allestimento della tendopoli di Vizzini, territori che hanno già pagato un tributo molto alto - riferiscono i componenti della delegazione ricevuta al Viminale -. Abbiamo ricevuto dalla ministra ampie rassicurazioni sul fatto che i territori del calatino non saranno sottoposti a pressioni simili a quelle subite nei nove anni dalla presenza del CARA di Mineo, e che la tendopoli di Vizzini, di cui non è possibile fermare la messa in opera, è una struttura residuale che entrerà in funzione solo nel caso in cui dovessero arrivare al limite della capienza le due navi, da 900 posti ciascuna, attualmente attive per garantire la quarantena dei migranti. In ogni caso tale struttura rimarrà aperta fino e non oltre il 15 ottobre, data che rappresenta la fine dall’emergenza, ci ha garantito la ministra - aggiungono i parlamentari pentastellati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La settimana prossima Lamorgese sarà in Sicilia, dicono ancora i parlamentari "per firmare un protocollo sanitario con il presidente Musumeci e per ribadire tutte le misure adottate per affrontare l’emergenza migratoria”, concludono i parlamentari siciliani del Movimento"