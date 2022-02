Carnevale riporta l’inverno: mare mosso, freddo e vento nel weekend

Un'ondata di maltempo di stampo invernale, interesserà gran parte della Sicilia tra il weekend di Carnevale e l'inizio della nuova settimana.

Sono le previsioni di Carlo Migliore di 3bmeteo.com. Attesi fin da sabato rovesci, locali temporali e nevicate che potranno cadere oltre che in montagna anche in alta collina. Tutta l'evoluzione sarà accompagnata da venti forti burrascosi con mari agitati e mareggiate lungo la costa.

Tuttavia nell’Agrigentino andrà meglio. Dopo una giornata di venerdì soleggiata e mite, anche il weekend non vedrà particolari annuvolamenti sulla città con tempo soleggiato al più temporaneamente variabile ma senza fenomeni rilevanti. Anche l'inizio della settimana sarà caratterizzato da sole prevalente. Temperature in lieve diminuzione con massime non superiori ai 16°C sabato e 12°C domenica. Venti deboli o moderati con locali rinforzi fino a 50km/h da NO.