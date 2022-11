Al via il servizio di mensa universitaria in città: funzionerà in via sperimentale solamente per 3 settimane

Da mercoledì 9 novembre sarà attivo ad Agrigento, in via sperimentale e al momento solo per tre settimane consecutive, il servizio mensa con prenotazione pasti.

I punti di distribuzione saranno in via Ugo La Malfa (a Villa Genuardi all’interno del Polo territoriale universitario) ed in via Quartararo all’interno del Consorzio universitario.

Sarà possibile prenotare il pasto solo a pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0:00 alle ore 10:00. Il pasto sarà consegnato in via Ugo La Malfa alle 13 e in via Quartararo alle 13:30.