Mascherine anti-Covid dimenticate? Multe anche negli stabilimenti balneari

La Guardia di finanza è tornata ad effettuare controlli su controlli non soltanto nelle città "sorvegliate speciali"

Mascherine anti-Covid dimenticate chissà dove. La Guardia di finanza, quella di Agrigento, intensificando i controlli, hanno elevato multe da 400 euro a testa, che si ridurranno a 280 euro se verranno pagate entro 5 giorni. Le sanzioni sono state fatte, tre per la precisione, anche in uno stabilimento balneare di Realmonte e nella fascia costiera di Agrigento. Perché la mascherina anti-Covid deve essere indossata - visto il crescendo di contagi - quando non è possibile mantenere le distanze interpersonali.