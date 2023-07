Lavori nelle strade provinciali: a breve gli interventi di manutenzione in due tratti fondamentali

Saranno avviati a breve gli interventi di manutenzione straordinaria della strada provinciale 29 nei tratti A e B. L'ufficio gare e contratti del Libero consorzio comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato la gara d'appalto relativa all'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per eliminare le condizioni di pericolo lungo le strade provinciali Cattolica Eraclea-Montallegro e Cattolica Eraclea-Raffadali. La gara è stata aggiudicata all'impresa “Cavalli Salvatore” di Milo, in provincia di Catania, che ha offerto il ribasso del 31,266% per un importo contrattuale di 510.000 euro (oneri di sicurezza di 15.300,00 euro).

Si tratta di lavori progettati dallo staff tecnico del settore infrastrutture stradali e finanziati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile denominato “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”.

Il lavori, da eseguire entro 365 giorni dalla loro consegna, prevedono, tra l’altro, la pulitura di cunette, canali e tombini, la realizzazione di drenaggi, gabbionate e cordoli, il rifacimento di cassonetti stradali, la risagomatura e bitumatura dei tracciati e la collocazione di nuove barriere di protezione.