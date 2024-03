Manutenzione di due antichi abbeveratoi, siglato il patto tra Comune e RiberaLab

Approvato il patto di collaborazione tra il Comune di Ribera e l’associazione RiberaLab per la cura e la manutenzione di due antichi abbeveratoi comunali, l’abbeveratoio “Giordano” e l’abbeveratoio sito nella parte alta del corso Umberto. “Questa collaborazione con RiberaLab che ringraziamo – afferma l’assessore al decoro urbano Giuseppe Maria Sgrò – nasce dalla consapevolezza condivisa dell’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio architettonico, culturale e sociale della nostra comunità.

RiberaLab, ormai da mesi è una delle associazioni più attive della nostra città e lo dimostra con le numerose iniziative promosse in maniera costante. Alcune settimane fa i suoi soci hanno manifestato la volontà di promuovere processi di rigenerazione urbana, prendersi cura dei luoghi, promuovere attività ed eventi di promozione sociale e turistica attraverso la rappresentanza storica degli antichi abbeveratoi comunali”.

L’associazione RiberaLab si impegnerà a svolgere interventi di cura, manutenzione e pulizia degli abbeveratoi interessati. Gli stessi rimarranno destinati ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

“Ci è subito sembrata una ottima idea - afferma il sindaco Matteo Ruvolo – che si sposa in pieno con tutte le azioni che questa amministrazione comunale sta mettendo ormai da mesi in atto per migliorare costantemente il decoro urbano della nostra città. Cito, per esempio, la collaborazione messa in atto con il Rotary per l’adozione dell’abbeveratoio in corso Margherita o quella con gli scout per la realizzazione del Parco nella parte alta di corso Umberto. Ringraziamo loro e tutti i cittadini attivi, il nostro impegno è rivolto anche a consolidare e potenziare queste preziose collaborazioni tra Amministrazione e cittadini, con l’obiettivo di continuare a costruire insieme un futuro migliore per la nostra Ribera”.