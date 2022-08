Manutenzione all’acquedotto Carboj, disagi a Sciacca ... ma anche in altri 7 Comuni

Sono in corso improcrastinabili interventi di manutenzione lungo l’acquedotto Carboj in contrada Milazzo Lazzarino e in contrada Santa Maria del comune di Sciacca. Per permettere l’esecuzione degli interventi è stato necessario - secondo quanto rendono noto dall'Aica - interrompere la produzione di acqua potabile dal campo pozzi di contrada Grattavole, con consequenziale interruzione della fornitura idrica al serbatoio Rocche Rosse al serbatoio Sitas a servizio delle strutture alberghiere e al sollevamento Mendolito a Sciacca.

Inoltre, a causa dell’interconnessione dell’acquedotto Carboj con l’acquedotto Favara di Burgio, gestito da Siciliacque, contestualmente si sta registrando una riduzione di portata lungo l’acquedotto di sovrambito e, in particolare, è stata ridotta la fornitura ad Agrigento; Ribera; Montallegro; Siculiana; Realmonte; Porto Empedocle e Licata.

Le turnazioni idriche in programma in questi Comuni, nelle giornate di oggi e domani, subiranno delle limitazioni e/o slittamenti.