Manutenzione delle condotte delle acque bianche, interdetta via Alessio Di Giovanni

È interdetta al traffico veicolare e pedonale da questa mattina la via Alessio di Giovanni per consentire la cantierizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino del convogliamento delle acque bianche e successiva sistemazione del manto stradale.

«Siamo costretti ad intervenire ad un altro improvviso ripristino di grossa entità – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato – che interessa, ancora una volta, la frazione di Fontanelle. Un intervento non previsto e dunque si è reso necessario reperire tempestivamente le somme necessarie, segno che negli anni non è mai stata stanziata la copertura finanziaria per una corretta programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria. Ma, anche questa volta, appena si è presentato il problema siamo intervenuti per risolvere il problema. Purtroppo è stato necessario procedere alla chiusura totale del tratto di strada per garantire all'impresa di lavorare in sicurezza con i propri mezzi ed accelerare il più possibile le operazioni di ripristino con la consegna dei lavori nel più breve tempo possibile».

Lunedì, alla conclusione dell’istallazione del cantiere, l’impresa procederà con le fasi di scavo, «solo allora – spiega ancora l’assessore Principato – potremmo verificare cosa sia accaduto al di sotto della voragine venuta a creare. Ci rincresce per i disagi che si verificherannoma quello che ci in questo momento ci interessa è la garanzia della pubblica incolumità e la sicurezza di tutti gli abitanti della zona. Vigileremo – conclude l'assessore Principato – personalmente, per fare in modo che l'impresa esegua i lavori ad opera d'arte e non si debbano effettuare nuovamente altri ripristini, a spese dei contribuenti, nel giro di pochi mesi».

Sono stati inoltre affidati i lavori di rifacimento del manto stradale della via Maresciallo Guazzelli, da anni in attesa ripristino.

