Bimbo di 4 anni massacrato a botte e ustionato con le sigarette dalla madre e dal compagno: chiusa l'indagine

Bimbo di quattro anni brutalmente picchiato con un corpo contundente alle mani, ai piedi e persino ai genitali. Lo stesso sarebbe stato ustionato probabilmente con delle sigarette. Violenze agghiaccianti che sarebbero andate avanti per molto tempo e per le quali sono finiti sotto inchiesta la madre del piccolo e il compagno della donna.

Le indagini, come viene sottolineato in una nota della Questura, sono state condotte dalla squadra mobile e scaturiscono dalla segnalazione del personale sanitario dell’ospedale “Nesima–Garibaldi” di Catania, dove il minore, per le gravi condizioni in cui si trovava, era stato trasportato d’urgenza.

La polizia ha, quindi, avviato un'indagine con intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali sarebbero arrivate le prove della responsabilità dei due indagati nei cui confronti la procura della Repubblica, coordinata dal reggente Salvatore Vella, ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari per le accuse di maltrattamenti e lesioni gravi. Si tratta dell'atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

La donna e il compagno, sempre secondo quanto riferisce la Questura, avrebbero provocato al piccolo "lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e del sacco scrotale oltre a ustioni da sigarette".