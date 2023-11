Maltempo e neve sulle strade, scatta l’obbligo di catene a bordo: ecco i tratti interessati

Pur essendo ancora autunno, piogge e basse temperature hanno fatto irruzione negli ultimi giorni anche in provincia di Agrigento. Per questo l’Anas obbliga tutti i veicoli a motore ad esclusione dei motocicli a muoversi con catene a bordo o, in alternativa, ad montare i pneumatici invernali per percorrere strade statali ed autostrade di propria gestione che sono normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Anche alcuni tratti della provincia di Agrigento (o direttamente collegati) saranno interessati da tale obbligo.

Si tratta della strada statale 118 “Corleonese Agrigentina dal km 17,600 al km 125,000; della strada statale 122 “Agrigentina” dal km 45,000 al km 62,750 e dal km 71,300 al km 88,000; della strada statale 122bis “Agrigentina” dal km 12,000 al km 15,335; della strada statale 189 dal

km 0,000 al km 16,900; della strada statale 624 Palermo-Sciacca dal km 10,000 al km 23,000; della strada statale 640, cosiddetta “Strada degli scrittori” dal km 16,000 al km 74,500,

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della strada (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).