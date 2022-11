Albero si abbatte su scuola: istituto chiuso in attesa di verifiche

Sarà chiusa lunedì 7 per consentire le opportune verifiche tecniche, la scuola "Giardino Fiorito" al Quadrivio Spinasanta, interessata ieri dalla caduta di un grosso albero che ha colpito l'immobile danneggiandone parte della copertura e un muretto.

Un crollo che fortunatamente non ha causato feriti, essendo avvenuto in piena notte nel contesto dell'ondata di maltempo che ha flagellato la provincia ieri sera ma che adesso ha spinto il sindaco Franco Micciché a firmare un'ordinanza di chiusura anche in considerazione del fatto che "altri alberi ad alto fusto allocati nel giardino di pertinenza della scuola presentano vistose inclinazioni nel tronco principale e si richiede un sopralluogo tecnico urgente, anche ai fini della messa in sicurezza dell'alberatura e dell'edificio scolastico, chiedendo, nel contempo, una valutazione complessiva, sul piano tecnico e di sicurezza, mirata all'eventuale adozione di apposita Ordinanza sindacale di chiusura del servizio scolastico, sia per prevenire rischi di possibili ulteriori danni, sia per consentire la rimozione in sicurezza dell'alberatura già abbattuta e di quella che eventualmente occorre abbattere".

Quindi una chiusura di un giorno che rischia di essere solo un "antipasto", con prevedibili disagi per le famiglie.