Maltempo, rischio di piogge e temporali: diramata una nuova allerta gialla

Nuova allerta meteo gialla nell'Agrigentino: è stata diramata dalla protezione civile per tutta la giornata di domani. Il rischio è di piogge e temporali sparsi in tutta la provincia.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, lo ha comunicato alla cittadinanza con un post pubblicato sulla propria pagina facebook. I consigli sono quelli "standard" ovvero l'invito alla prudenza, a limitare gli spostamenti, non sostare su passerelle o nei pressi degli argini dei torrenti ed evitare di transitare, in caso di precipitazioni, in zone a rischio come il Villaggio Mosè, San Leone, fiume Naro, fiume Ipsas e fiume Drago.