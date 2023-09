Maltempo, l'autunno porta un'allerta gialla: previste piogge su tutta la provincia

L'arrivo del maltempo su tutta la Sicilia fa scattare l'allerta parte della Protezione civile regionale.

Tra stasera e domani, infatti, sarà "Allerta gialla" su tutto il territorio regionale per piogge intense. Non c'è la previsione attualmente di eventi meteo avversi, ma l'avviso comunque invita alla prudenza i cittadini soprattutto nelle zone in cui rischiano allegamenti.