La maxi inchiesta antimafia "Xydi", sindacati e associazioni parti civili contro l'ex avvocato Porcello

Cgil, Comune di Canicattì, Associazione Amici del giudice Rosario Livatino, Centro studi Pio La Torre e Impresa rete per la legalità si costituiscono parte civile all'udienza preliminare scaturita dall'operazione Xydi che ha stretto il cerchio sull'ultimo superlatitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, e disarticolato il mandamento mafioso di Canicattì.

Intanto il nuovo difensore dell'ex avvocato Porcello, il legale Giuseppe Scozzari, ha annunciato che intenderà chiedere il giudizio abbreviato. Richiesta che, insieme alle altre, sarà formalizzata il 17 gennaio perchè un imputato ha chiesto un rinvio.

L'ex penalista cinquantunenne, cancellata dall'Ordine dopo l'arresto nell'operazione "Xydi", con l'accusa di associazione mafiosa, nelle scorse settimane ha consegnato un manoscritto ai pm con cui chiede di collaborare chiedendo in cambio garanzie. “Voglio pentirmi. Sono affiliata a Cosa Nostra per volontà del mio compagno - ha scritto-. Per scelta sentimentale prima. Poi per il tramite della mia professione ero avvocato e mafioso. Affiliazione conquistata sul campo. Prima dell’udienza voglio parlare con il pubblico ministero. So molte cose e soprattutto so cose inedite su Catania”.

La volontà di collaborare è stata ribadita insieme alla richiesta di protezione. La richiesta di rinvio a giudizio, dei pm Geri Ferrara, Gianluca De Leo e Francesca Dessì, è stata firmata per: Matteo Messina Denaro, 59 anni; Giuseppe Falsone, 51 anni; Giancarlo Buggea, 51 anni; Luigi Boncori, 69 anni; Luigi Carmina, 56 anni; Simone Castello, 72 anni; Antonino Chiazza, 52 anni; Diego Emanuele Cigna, 22 anni; Giuseppe D'Andrea, 51 anni; Calogero Di Caro, 75 anni; Vincenzo Di Caro, 40 anni; Pietro Fazio, 49 anni; Gianfranco Roberto Gaetani, 53 anni; Antonio Gallea, 64 anni; Giuseppe Giuliana, 56 anni; Giuseppe Grassadonio, 50 anni; Annalisa Lentini, 40 anni; Calogero Lo Giudice, 47 anni; Gaetano Lombardo, 65 anni; Gregorio Lombardo, 67 anni; Giovanni Nobile, 60 anni; Antonino Oliveri, 37 anni; Calogero Paceco, 57 anni; Giuseppe Pirrera, 62 anni; Filippo Pitruzzella, 61 anni; Angela Porcello, 51 anni; Santo Gioacchino Rinallo, 61 anni; Stefano Saccomando, 44 anni; Giuseppe Sicilia, 42 anni e Calogero Valenti, 56 anni.