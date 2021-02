L'inchiesta antimafia "Xydi", atti al gip di Palermo: 20 giorni per la nuova ordinanza

Gli atti sono stati trasmessi al tribunale di Palermo nelle scorse ore ed è iniziato il decorso di 20 giorni entro i quali il gip di Palermo si dovrà pronunciare sui 23 indagati dell'inchiesta "Xydi" che ha stretto il cerchio sull'ultimo superlatitante Matteo Messina Denaro e disarticolato il mandamento mafioso di Canicattì di cui l'avvocato Angela Porcello sarebbe stata la cassiera e braccio destro del compagno Giancarlo Buggea, già pregiudicato per mafia.

L'operazione del Ros è scattata all'alba del 2 febbraio scorso. Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto è stato firmato dai pm della Dda Claudio Camilleri, Geri Ferrara e Gianluca De Leo. Sulla maggior parte dei fermati si sono pronunciati i gip di Agrigento, essendo competente il tribunale del luogo dove viene eseguito il provvedimento.

L'avvocato Angela Porcello e il compagno Giancarlo Buggea sono rimasti in carcere. I due poliziotti coinvolti nell'inchiesta sono stati posti ai domiciliari. I gip di Agrigento, Stefano Zammuto e Alessandra Vella, hanno emesso l'ordinanza per 17 dei 23 indagati dell'operazione.

Nei confronti di Buggea e Porcello è stato convalidato il fermo ed è stata applicata la custodia in carcere. I due poliziotti coinvolti - Filippo Pitruzzella, 60 anni, ispettore fino a poche settimane fa in servizio al commissariato di Canicattì e Giuseppe D'Andrea, 50 anni, assistente capo in servizio nello stesso ufficio - sono stati posti agli arresti domiciliari.

Pitruzzella, poche ore prima del provvedimento del giudice - assistito dagli avvocati Salvatore Manganello e Antonino Gaziano - è stato interrogato nel carcere di Trapani e si è difeso, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere rivelato informazioni riservate su indagini in corso all'avvocato Porcello e a Buggea. Quest'ultimo si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre l'ex compagna si è difesa respingendo le accuse.

Per D'Andrea, che il giorno prima, nel carcere Pagliarelli di Palermo, difeso dall'avvocato Daniela Posante, ha risposto alle domande del gip respingendo le accuse, non è stato convalidato il fermo ma è stata firmata un'ordinanza di applicazione dei domiciliari.

Restano in carcere: Calogero Di Caro, 74 anni, boss di Canicattì; Diego Emanuele Cigna, 21 anni, di Canicattì; Pietro Fazio, 48 anni, di Canicattì; Gregorio Lombardo, 66 anni, di Favara; Gaetano Lombardo, 64 anni; Calogero Paceco, 56 anni, di Naro; Giuseppe Sicilia, 42 anni, di Sicilia; Luigi Boncori, 69 anni, di Ravanusa; Antonino Chiazza, 51 anni, di Canicattì.

Decisa, invece, la scarcerazione di Giuseppe Pirrera, 62 anni, di Favara; Gianfranco Gaetani, 53 anni, di Naro; Luigi Carmina, 55 anni, di Caltanissetta e Antonino Oliveri, 36 anni, di Canicattì. I quattro indagati (difesi dagli avvocati Giuseppe Barba, Michele Giovinco, Stefano Argento e Filippo Gallina) sono tornati liberi.

Adesso, su tutto, si pronunceranno i gip di Palermo, chiamati ad una sorta di ratifica dell'operato dei giudici della convalida, a cui sono stati trasmessi gli atti. Il passaggio successivo sarà il ricorso al tribunale del riesame dove sarà chiesto l'annullamento dei provvedimenti restrittivi.