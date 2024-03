Cosa Nostra capace di infiltrarsi nell'economia e nessuna associazione antiracket iscritta nell'Agrigentino

Favara era stata scelta per il suo peculiare tratto criminale. La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, è stata in tutte le sedi prefettizie dell'isola e soltanto in alcuni Comuni: Favara appunto, ma anche Acate e Castelvetrano. Nel corso degli incontri con i prefetti siciliani vennero sentiti anche 19 procuratori capo, 4 procuratori antimafia, i questori, i comandanti provinciali della guardia di finanza e dei carabinieri, nonché i vertici delle direzioni investigative antimafia delle singole province. Quello che è emerso è stato illustrato oggi a palazzo dei Normanni.

Esiste una mafia capace di infiltrarsi sempre più nell'economia legale e in grado di stringere alleanze per competere con le organizzazioni criminali straniere, complice un calo generale della tensione antimafia nell'opinione pubblica e una scarsa incidenza delle associazioni anti-racket che ha permesso negli ultimi anni nuove forme di raccolta del pizzo.

È emersa una recrudescenza del fenomeno estorsivo, sia connessa a una minore capacità del sistema imprenditoriale siciliano di reagire, sia in termini di denunce che in termini di reazione, con numerosi casi in cui, al contrario, sono gli stessi imprenditori o i commercianti a cercare la protezione dei clan per la cosiddetta "messa a posto". C'è inoltre un sentimento di indifferenza che ha determinato l'assenza di associazioni antiracket in alcune province siciliane o la loro cancellazione per inattività, riducendo la loro funzione, in alcuni casi, alla mera assistenza legale della vittima di estorsione senza che ciò si traduca in una attività di prevenzione e sensibilizzazione contro il racket. Sono 30, in tutto, - stando a quanto è emerso dalla relazione della commissione Antimafia - le associazioni antiracket registrate nell'isola, 31 se si considera che ce n'è una in attesa di iscrizione a Ragusa, dove, nel 2021, tre associazioni sono state cancellate per inattività. Nella provincia di Agrigento, invece, non risulta alcuna associazione iscritta all'albo

prefettizio.