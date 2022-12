Dissidi di viabilità o pregressi rancori? Colpi di bastone in testa e su auto durante la lite fra due donne

Pare che la “scintilla” iniziale della lite sia “divampata” per una questione di viabilità. Non è però escluso che fra le due quarantenni licatesi vi fossero già delle vecchie “ruggini” legate a dissidi personali. Una discussione, inizialmente verbale, che è poi degenerata perché una delle due ha afferrato un bastone e s’è scagliata contro l’altra, colpendola alla testa. La donna è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici, dopo averla sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, le hanno diagnosticato un trauma cranico.

Ma la quarantenne più agguerrita s’è anche scagliata, con calci e sempre con il bastone, anche contro la macchina dell’altra. Una utilitaria che è stata pesantemente danneggiata. Sul posto, nel centro di Licata, scoppiato l’allarme, si sono immediatamente precipitati i poliziotti del commissariato cittadino, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli.

Gli agenti, per prima cosa, hanno facilitato i soccorsi della donna ferita e poi hanno proceduto a ricostruire cosa fosse effettivamente accaduto. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, ma non è escluso – anzi sembrerebbe essere scontato visto che rientra nell’ordinaria procedura investigativa – che i poliziotti abbiano sentito quanti erano presenti e hanno assistito alla lite ben presto degenerata in aggressione.

La quarantenne che ha picchiato la coetanea è stata già naturalmente identificata e adesso rischia di finire nei guai. La ferita dovrà – se vorrà – formalizzare una querela di parte per lesioni personali (trattandosi di una prognosi inferiore a 30 giorni non c’è procedibilità d’ufficio). Per il danneggiamento aggravato, la polizia procederà invece in maniera autonoma.

Il motivo della sfuriata, stando almeno a quanto è stato riferito ai poliziotti, dovrebbe essere legato a questioni di viabilità. Ma gli agenti non escludono affatto che fra le due vi fossero pregressi rancori dovuti magari a vecchie, mai risolte, questioni personali. Forse, addirittura, sentimentali. Naturalmente, quando la ferita si presenterà in commissariato per formalizzare la denuncia, potrà fornire la sua versione.