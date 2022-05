"Un albero per il futuro": messe a dimora 100 piante contro il riscaldamento globale

Gli studenti dell'istituto comprensivo "Pirandello" hanno messo a dimora 100 piante tra mirto, carrubo, alloro, mirto (specie adatte all'habitat) traghettate dai carabinieri del reparto Biodiversità di Cosenza a compimento del progetto educativo ambientale "Un albero per il futuro" che vede, ad oggi, già impiantati oltre 20.000 alberi in tutta Italia. Le piante sono state georeferenziate dai ragazzi grazie alle indicazioni dei carabinieri per la biodiversità e saranno visibili da oggi sul sito https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ . L'iniziativa voluta e sostenuta dall'associazione Pelagos di Linosa, e supportata dall'azienda regionale Foreste demaniali dell'isola, con la partecipazione di ornis italica, ha riscontrato grande successo e interesse tra gli isolani e tra i ragazzi. Il bosco diffuso è una iniziativa educativa e concreta contro il riscaldamento globale e a tutela dell'ambiente. Un algoritmo in uso alla App del progetto che permette di calcolare in maniera dinamica il vantaggio in termini di cattura di CO2 che questa foresta diffusa produrrà nel futuro oltre a quello già noto di liberazione di ossigeno nell'atmosfera.

Contestualmente è stato consegnato ufficialmente ai ragazzi "L'albero di Falcone", un ficus, derivato da una talea della nota pianta diventata simbolo della solidarietà al giudice ucciso a Capaci nel 1992, che è posto nella sua casa si Palermo. I ragazzi dovranno custodire la pianta e calarla in luogo sicuro che diverrà simbolo diffuso di legalità.