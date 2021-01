"Viola le prescrizioni del Daspo", denunciato un ventiduenne

Il giovane - stando all'accusa - non si è presentato, in occasione delle partite di calcio del Licata, negli uffici di polizia

Ha violato ripetutamente le prescrizioni imposte dal Daspo. E' per questo motivo che un licatese ventiduenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A procedere sono stati gli agenti del commissariato di Licata.

Il giovane, per effetto del Daspo, avrebbe dovuto presentarsi, in orari ben determinati, - in occasione degli incontri di calcio della squadra del Licata - agli uffici di polizia. Cosa che, per tre volte (il 23 dicembre, il 6 e 17 gennaio scorsi), non avrebbe fatto. I poliziotti accertate le reiterate violazioni alle prescrizioni hanno formalizzato la denuncia in Procura.