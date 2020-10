"Spaccio di eroina a fiumi", operazione Bazar: chieste sedici condanne

Sei anni e otto mesi di reclusione per il trentanovenne Giampiero Arrostuto, personaggio principale dell'inchiesta: 4 anni e 2 mesi per gli altri quindici.

Sono le richieste formulate dal pm Roberto Gambina al processo scaturito dalla maxi inchiesta “Bazar”, che avrebbe disarticolato un giro di droga che avrebbe avuto il punto di approdo a Licata.

Gli imputati, oltre allo stesso Arrostuto, sono: Rosario Consagra, 50 anni, di Licata; Emanuele Marchione, 54 anni, di Licata; Giuseppe Tinnirello, 30 anni, di Palermo; Antonio Montana, 46 anni, di Licata; Diego Pelonero, 45 anni, di Licata; Calogero Bonvissuto, 31 anni, di Licata; Antonino Caruso, 49 anni, di Licata; Melchiorre Salvatore Alabiso, 44 anni, di Licata; Salvatore Paraninfo, 30 anni, di Licata; Filippo De Caro, 45 anni, di Licata; Francesco Semprevivo, 46 anni, di Licata; Giuseppe De Caro, 38 anni, di Licata; Antonino Davanteri, 65 anni, di Licata; Giuseppe Gueli, 38 anni, di Licata e Santa Loredana Giorgio, 38 anni, di Canicattì.

Questa mattina, dopo la requisitoria del pm, ci sono state le arringhe dei difensori (gli avvocati Angelo Benvenuto, Giuseppe Glicerio, Antonio Pecoraro e Stefania La Rocca) che hanno sollecitato l'assoluzione dei propri assistiti o, in subordine, una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione ritenendo che i reati vadano qualificati come "fatti di lieve entità".

Agli imputati si contestano numerosi episodi di cessione di eroina. Il personaggio principale dell’indagine, svolta sul campo dai carabinieri, è Arrostuto. La droga sarebbe stata rivenduta al dettaglio, al prezzo medio per dose singola di 30 euro. Il 15 luglio del 2015 è scattata l’operazione con cinque arresti.

Il giudice Antonio Genna, dopo le eventuali repliche, emetterà la sentenza il 3 dicembre.