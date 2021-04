Bevande al banco del bar per i clienti, sanzionato il titolare e locale chiuso

L'attività commerciale dovrà restare chiusa per tre giorni, per prevenire l'eventuale prosecuzione dell'illecito amministrativo

Somministrava bevande al banco del bar ai clienti. Cosa che non avrebbe assolutamente potuto fare perché le prescrizioni anti-Covid lo vietano. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato sanzionato: 400 euro la multa elevata e il locale è stato chiuso, per 3 giorni, per prevenire l'eventuale prosecuzione dell'illecito amministrativo.

Ad occuparsi dei controlli - così per come disposto dal questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, sono stati i poliziotti del commissariato di Licata che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli. Diverse le verifiche effettuate su cittadini ed esercizi commerciali. Ma in un bar del centro di Licata è stato scovato il titolare del bar che sembrava - somministrando bevande al banco - non tenere conto dei divieti anti-Covid. Un licatese che è stato appunto sanzionato e che ha subito la chiusura del locale per 3 giorni.