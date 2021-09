Trovato in possesso di uno sfollagente e una spada del tipo katana: denunciato 53enne

L'austriaco, in evidente stato di ebbrezza, è stato deferito per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

E' stato trovato in possesso di uno sfollagente e di un altro oggetto apparentemente un bastone ma che in realtà è risultato essere una spada del tipo katana con fodero. Un austriaco cinquatatreenne è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli gli oggetti sono stati posti sotto sequestro.

I poliziotti del commissariato di Licata - coordinati dal vice questore Cesare Castelli - ieri sono intervenuti in piazza Elena dove poco prima era stata segnalata la presenza di una persona in evidente stato di ebbrezza.

Gli uomini del commissariato hanno subito trovato l'uomo barcollante che è stato trovato in possesso di uno sfollagente modello "Tonfa" e di un altro oggetto apparentemente un bastone che, da accertamenti successivi, risultava essere invece una spada del tipo katana con fodero.