Coronavirus, positivi alunni ed operatore: scuole chiuse a Licata e Castrofilippo

Tre casi a Licata ed altrettante scuole chiuse, un positivo a Castrofilippo dove, allo stesso modo, è stato imposto lo stop all'attività didattica. Due invece i positivi a Caltabellotta e 1 a Canicattì dove, domani, riaprirà la scuola "De Amicis".

Positivi, tre scuole chiuse a Licata

Un operatore scolastico e due alunni sono risultati positivi al Covid-19. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, su proposta dell'autorità sanitaria, ha dato disposizione di predisporre un'ordinanza urgente di sospensione temporanea delle attività didattiche in tre scuole. Le scuole interessate dal provvedimento che sta, appunto, per essere firmato sono: "Marconi", "Quasimodo" e "Dino Liotta". Da domani, in questi plessi scolastici, le lezioni saranno sospese fino a nuova comunicazione.

Alunno positivo, chiudono scuole a Castrofilippo

Chiudono le scuole materne, elementari e medie a Castrofilippo da oggi sino al 2 novembre compreso. La decisione è stata presa dal sindaco, Francesco Badalamenti, dopo che il dirigente della media “Paolo Balsamo” ha segnalato la positività al Covid 19 di un alunno. Tutti gli studenti, i docenti ed il personale della “Balsamo” nelle prossime ore saranno sottoposti dell’Asp a tampone per accertare se vi siano all’interno dell’istituto altri casi di infezione. Il sindaco, dopo avere ricevuto la comunicazione ha optato per la chiusura anche della scuola materna ed elementare affinché negli istituti scolastici di Castrofilippo vengano effettuati interventi di sanificazione, igienizzazione, disinfezione e pulizia straordinaria. Il ragazzino trovato posivito è collegato ad un altro caso che si è registrato nel paese nei giorni scorsi. Adesso si trova in isolamento domiciliare.

Istituti chiusi anche a San Giovanni Gemini

Così come è già successo in altre realtà provinciali, anche a San Giovanni Gemini il sindaco ha disposto la chiusura della scuola materna "Nicolò Principe" e della scuola media di via Sacramento. "Abbiamo appreso la notizia di possibili casi di infezione che riguardano uno la scuola materna e uno la scuola media - ha spiegato il sindaco Carmelo Panepinto - . Nell'attesa di conferme ufficiali, abbiamo ritenuto indispensabile procedere ad un intervento di sanificazione di tutti gli edifici scolastici e la chiusura dei due plessi. Questo al fine di prevenire possibile contagi e salvaguardare tutta la cittadinanza, a partire dai bambini in età scolastica".

Un posivito, ma riapre la scuola De Amicis a Canicattì

Nuovo positivo al Covid-19. "La persona non presenta sintomi e si trova già in isolamento. Fortunatamente la stessa Asp - ha spiegato il sindaco Ettore Di Ventura - mi ha comunicato l'avvenuta guarigione di altri tre soggetti che nelle settimane scorse erano risultati positivi". A Canicattì, i positivi sono dunque, al momento, 18. Riapre - visto l’esito negativo dei tamponi eseguiti su alunni e docenti - il plesso “De Amicis”. Il Comune ha già provveduto alla sanificazione. In città, per fronteggiare l'emergenza Covid, è stato riattivato il Coc di Protezione civile.

Contagi a Caltabellotta

Due persone sono risultate positive al Covid-19. A renderlo noto è stato il sindaco Calogero Cattano. Entrambe le persone sono state già sottoposta ad isolamento domiciliare e, al momento, Comune e Asp stanno procedendo ad un attento tracciamento dei contatti diretti.

