Nuovo bando da quasi 3 milioni per rimettere in sesto le strade in provincia: ecco dove

In numerose strade della provincia saranno presto effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria. Sarà interessata la rete viaria della zona est. Predisposto un nuovo bando di gara con offerte da presentare entro il 28 giugno entro mezzogiorno.

Si tratta di una gara d’appalto per l’accordo quadro che fa riferimento a lavori progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e finanziati con fondi regionali. L’importo complessivo dei lavori è di 2.806.000 euro compresi 62.580 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). La gara verrà effettuata in modalità integralmente telematica esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero Consorzio.

Gli interventi riguardano le strade di competenza del Libero Consorzio ricadenti nei territori comunali di Alessandria della Rocca, Casteltermini, Cammarata, S.Stefano Quisquina, Racalmuto, Canicattì e Licata. Previsti lavori di sistemazione delle carreggiate danneggiate da frane ed eventi atmosferici, posa di gabbionate e realizzazione di opere in muratura, bitumatura dei tracciati, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ed altro ancora. I lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla firma del contratto d'appalto. L'apertura delle offerte telematiche avverrà a partire dalle 8,30 del 29 giugno nella sala gare del Libero consorzio in via Acrone 27.