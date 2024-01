I lavori all'ex ospedale di via Atenea, stop alla circolazione stradale e pedonale

Stop al transito veicolare e pedonale, a partire dalle ore 6 di domani, in via Atenea, all'altezza dell'ex ospedale. Ma anche divieto rigoroso divieto di sosta su ambo i lati. Per domattina è stata calendarizzata la gettata di calcestruzzo e dunque sarà impossibile, anche per i pedoni, passare da quel tratto. E questo, naturalmente, per salvaguardare la pubblica incolumità.

A presentare istanza, per l'interdizione della circolazione stradale e pedonale fino a cessato bisogno, al Comune è stata l'università degli studi di Palermo.

Era l'inizio del marzo del 2021 quando, dopo anni e anni d'attesa, venivano consegnati i lavori di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale. L’importo complessivo delle opere è di sei milioni e cento mila euro, di cui due milioni e seicento mila finanziati dall’università di Palermo. L'obiettivo era di farlo diventare sede del polo universitario della città dei Templi entro il 2022.