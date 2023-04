Lascia l'auto a pochi passi da casa e al momento di riprenderla trova la carrozzeria devastata

Posteggia l'auto a pochi passi da casa, in pieno centro ad Agrigento, e al momento di riprenderla la trova devastata. Qualcuno, senza essere visto, né sentito, ha rigato in più punti la Peugeot 2008. A fare la scoperta, al momento di riprendere l'autovettura, è stato il proprietario: un pensionato di 72 anni. L'uomo si è subito rivolto ai carabinieri della stazione di Agrigento denunciato quanto, suo malgrado, gli era capitato.

Il danneggiamento, in questo caso, sembrerebbe avere le caratteristiche di un raid mirato. Anche perché, stando a quanto risulta, sarebbe stata l'unica auto, posteggiata in quell'area, ad essere stata danneggiata. E chi ha agito lo ha fatto fra le ore 14 di martedì e le ore 10 dell'indomani.

Spetterà ai carabinieri, laddove possibile, provare ad identificare il balordo o i balordi che hanno provocato danni al pensionato. Un'attività investigativa che però non si preannuncia semplicissima, anche perché l'area non è coperta da impianti di videosorveglianza. Il danno provocato al settantaduenne non è stato quantificato, ma risulta essere coperto da assicurazione.