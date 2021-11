Land Rover "massacrata" con un chiodo, "maniaco" in azione o danneggiamento mirato?

Il “maniaco del chiodo” è tornato in azione? Oppure è stato un danneggiamento mirato? L’ipotesi privilegiata – ma si tratta, inevitabilmente, soltanto di un’ipotesi investigativa – sembrerebbe essere la seconda e questo perché soltanto quell’autovettura, una Land Rovery Discovery, è stata letteralmente “massacrata” con un oggetto acuminato. Servirà però del tempo, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti, per tracciare la corretta strada sulla quale lavorare e fare dunque chiarezza.

Il suv Land Rovery Discovery, di proprietà di un impiegato cinquantaseienne di Agrigento, era stato lasciato posteggiato, forse come d’abitudine, in una traversa del viale Emporium. Qualcuno, durante la notte, è entrato in azione e senza alcuna esitazione – d’essere visto e scoperto – ha graffiato l’intera carrozzeria della macchina. Nulla, nessuna parte, è stata risparmiata. La scoperta è stata fatta, dal proprietario, nell’esatto momento in cui doveva riprendere il suv. L’agrigentino, naturalmente, non riusciva a credere ai propri occhi. Il danno economico che ha subito è stato veramente importante. Fra incredulità e rabbia il cinquantaseienne non ha potuto far altro che presentarsi all’ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi) e raccontare, ai poliziotti, quanto gli era capitato.

E’ stata formalizzata appunto, a carico di ignoti, una denuncia per danneggiamento aggravato. I poliziotti hanno subito avviato le indagini e, come primo passo, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nell’area dove era stata lasciata posteggiata la macchina. L’esito della verifica è stato negativo: nessuna telecamera, perché non ce ne sono, ha ripreso l’autore del danneggiamento.