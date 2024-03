"Guerra" al randagismo: sterilizzati 146 gatti e cani e installati 150 microchip

Ben 130 gatti e 16 cani. Questi i numeri degli animali sterilizzati per la tappa lampedusana, dei veterinari dell'Asp di Palermo, per la campagna di prevenzione del randagismo. L’iniziativa, curata dall’unità operativa complessa Igiene urbana e lotta al randagismo, guidata da Antonino Pecoraino, è stata realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato.

“Sono stati effettuati anche numerosi sopralluoghi per il monitoraggio dei cani vaganti o randagi – ha spiegato Pecoraino –, abbiamo promosso anche una attività di convincimento e promozione all’identificazione dei cani di proprietà dei cittadini. Un particolare ringraziamento va al sindaco, Filippo Mannino, al presidente del consiglio comunale, Giacomo Mercurio, alla polizia municipale e a volontari e associazioni che hanno fornito un supporto indispensabile, senza il quale non si sarebbe potuto avere il notevole afflusso di gatti e cani da sterilizzare”. L’equipe - guidata da Antonino Pecoraino e composta dagli operatori della Uos canile sanitario di Palermo, i veterinari Sebastiano Lombardo, Alessandro Altomare e Luigi Arcuri e dall’assistente sanitario, Giovanni Francesco Cangelosi - ha anche impiantato 150 microchip.

“Di particolare interesse – ha aggiunto Pecoraino – è stata l’attività didattica e informativa sul randagismo promosso nella scuola media e al liceo. Gli studenti hanno dimostrato particolare sensibilità sul tema”. Contemporaneamente all'attività della unità operativa complessa Randagismo, è stata impegnata a Lampedusa anche la Uoc servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, guidata da Francesco Francaviglia che, oltre a dare supporto ai colleghi nel rispetto della interdisciplinarità, ha operato controlli sul benessere animale negli allevamenti ovini dell’isola.