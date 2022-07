Lampedusa "assediata" dagli sbarchi, Salvini: "Colpa di un ministro incapace"

"Ecco i risultati di un ministro totalmente incapace: nel solo mese di luglio di quest'anno più sbarchi di tutto il 2019, vi rendete conto? Serve un ministro pronto a difendere i confini, lo si deve per rispetto degli italiani in difficoltà".

E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook, il segretario della Lega, Matteo Salvini postando una immagine dell'attuale ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese con a fianco la cifra di 13.537 sbarchi nel mese di luglio 2022 e una sua immagine con a fianco la cifra di 11.471 sbarchi nell'anno 2019 quando era lo stesso leader leghista ministro

dell'Interno.

"Forse - aggiunge - la sinistra è troppo occupata a cercare i fascisti... Bisogna pensare a risolvere le vere emergenze del Paese! Dal 25 settembre - conclude Salvini - si cambia registro".

Anche il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali della Camera, è intervenuto sull'argomento.

"Sbarchi clandestini fuori controllo. Solo nel 2022 - dice -, già sfondato il muro dei 40mila immigrati entrati irregolarmente in Italia. L'unica speranza per Lampedusa si chiama Matteo Salvini. Con la sua visita istituzionale del 4 e 5 agosto parte il cammino che riporterà la Lega al governo per difendere i nostri confini con i decreti sicurezza".