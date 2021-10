Forzano la porta e arraffano mille euro: ladri "visitano" agenzia di animazione

Appare quasi scontato che sapessero. Forse, addirittura, avevano la certezza di quanto avrebbero trovato in cassa in quell’esercizio commerciale di via Dante. E approfittando della chiusura dei locali, per la pausa pranzo, nella giornata di martedì, almeno un delinquente è entrato in azione. E’ stata forzata – senza che si innescassero sistemi d’allarme - la porta di ingresso dell’attività e dalla cassa è stato portato via tutto il denaro custodito. Ben mille euro, l’incasso della mattinata, i soldi spariti praticamente nel nulla.

Fatta la scoperta, nell’esatto momento in cui i responsabili dell’agenzia di animazione si stavano accingendo a riaprire l’attività, è stato lanciato l’Sos e in via Dante è accorsa una pattuglia della sezione Volanti della Questura. I poliziotti hanno subito controllato l’intera area circostante, mettendosi di fatto a “caccia” di eventuali sospetti. Non è stato trovato nessuno e dunque gli agenti non hanno potuto far altro che ricostruire sommariamente quanto accaduto, raccogliere la denuncia di furto a carico di ignoti e verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza collocati in zona. A quanto pare, almeno da questo punto di vista, qualcosa sarebbe saltato fuori.

Anche ieri, i poliziotti erano al lavoro proprio su questo “fronte”: per acquisire eventuali filmati di videosorveglianza pubblici o privati. Le registrazioni potrebbero consentire agli investigatori di tracciare, e anche rapidamente, la giusta pista investigativa per identificare il balordo o i balordi che hanno messo a segno il furto.