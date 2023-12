"L'Italia chiamò": a Lampedusa si presentano i progetti europei per i giovani

Si è conclusa a Lampedusa “L’Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti”, l'iniziativa promossa dall’Agenzia Italiana per la Gioventù che ha visto dei momenti di confronto con i ragazzi dell’isola, tutti coinvolti in attività di formazione.

Ad intervenire, oltre il commissario straordinario dell’Agenzia, Federica Celestini Campanari, il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi; il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino; il capo dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Michele Sciscioli; Fabio Roscani, membro della Commissione Cultura, scienza e istruzione alla Camera; la presidente del Consiglio nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani e il vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento, don Giuseppe Cumbo.

L’iniziativa - fortemente voluta a Lampedusa proprio per sottolineare come le offerte per i ragazzi non conoscano confini - è volta a indirizzare gli studenti verso nuove proposte formative e verso la pratica dello sport, strumenti di inclusione sociale e crescita professionale, in linea con gli obiettivi dei Programmi europei. La manifestazione, che prende il titolo dal libro scritto da Carmelo Lentino, “Tokyo2020, l’Italia chiamò”, è stata l’occasione per presentare agli studenti la mostra realizzata con gli acquarelli che rappresentano le medaglie olimpiche conquistate dagli atleti italiani.

“Noi siamo una terra di frontiera e questa volta a fare da protagonista non è la questione migratoria, ma i giovani di quest'isola che dovrebbero avere gli stessi diritti dei loro coetanei che vivono in altre località italiane e che, invece, si trovano quotidianamente a scontrarsi con i problemi di chi vive su un fazzoletto di terra in mezzo al Mediterraneo. Ringrazio l’Agenzia Italiana per la Gioventù, e in particolare il commissario Celestini Campanari e il ministro Abodi, per aver organizzato questo appuntamento che ha l'obiettivo di raccontare le possibilità per i giovani nel mondo dello sport e dell'inclusione sociale, nonché di dare ai ragazzi l’occasione di comprendere quali sono le opportunità che offre il Governo e l'Europa” - ha poi concluso il sindaco Mannino.