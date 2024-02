"Istigazione a delinquere e incendio", arrestato e portato in carcere un 33enne

Istigazione a delinquere e incendio. E' per questi reati, dovendo scontare la pena di due anni e tre mesi, che i carabinieri hanno arrestato un romeno, autista di 33 anni, residente a Canicattì. E lo hanno fatto in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Romania. Il giovane è stato portato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa ad Agrigento dove dovrà restare a disposizione del Consolato della Romania.

L'arresto, ricevuto il provvedimento, è stato eseguito dopo una serie di ricerche sul territorio canicattinese dai miliari del nucleo Operativo e radiomobile della compagnia. Rintracciato il 33enne è stato subito bloccato, in esecuzione appunto del mandato d'arresto europeo, affinché sconti due anni e tre mesi di reclusione per reati commessi in Romania nel settembre del 2022.