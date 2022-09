Istituto professionale, via al trasferimento: la zona industriale torna "vergine"

C'è grande cautela, e al momento nessuno o quasi vuole entrare nel merito delle vicende. Le operazioni però sono tutte in corso, in modo quasi febbrile, per raggiungere il risultato entro l'anno scolastico: il Libero consorzio di Agrigento, infatti, sta provvedendo ad un trasferimento dell'istituto professionale "Fermi", che oggi si trova nella zona industriale di Aragona e Favara.

Una collocazione, quella tra i capannoni delle fabbriche (e, a poche decine di metri da un paio di aziende che trattano rifiuti), che fu sostanzialmente temporanea ed emergenziale, ma che trascorsi ormai alcuni anni è divenuta di fatto definitiva.

Un posizionamento, nel cuore della zona industriale, che la scuola non ha mai di fatto contestato, ma che è finito al centro di un "braccio di ferro" con un soggetto privato che ha presentato una richiesta per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti. Richiesta che è stata ovviamente sospesa fintanto che la scuola sarà presente lì, in zona Asi.

Da allora quindi si sono susseguiti gli interventi, gli incontri, i confronti. C'è stata anche una raccolta firme degli imprenditori della zona industriale, alcuni dei quali interessati - in prospettiva - allo spostamento in altra sede della scuola. Un tema, questo, che sarebbe comunque marginale.

"Siamo al lavoro su un trasferimento perché i ragazzi oggi si trovano di fatto in una terra di nessuno - spiega il commissario Raffaele Sanzo - ed è giusto riportare questa scuola all'interno del centro urbano".

Ad oggi la prospettiva sarebbe quella di un trasferimento dell'Ipia nelle numerose aule vuote del "Foderà", al Quadrivio Spinasanta. Quando?

"Sicuramente entro quest'anno scolastico - chiosa Sanzo -, magari anche nel periodo natalizio".