Intimidazione a Musumeci, la Cna: "Al presidente tutta la nostra solidarietà"

“Solidarietà e vicinanza al presidente della Regione, Nello Musumeci, destinatario di una ignobile intimidazione". I vertici provinciali della CNA di Agrigento esprimono ferma condanna per il grave episodio. "Nella vita democratica - sottolineano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto - eventuali contrapposizioni o non condivisione di scelte politiche si manifestano con gli strumenti messi a disposizione dalla Costituzione e non, come nella fattispecie, con gesti destabilizzanti o mettendo in campo atti di violenza, rispetto ai quali l’autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire per fare piena luce. La dialettica politica, seppur aspra, deve restare nell’alveo del confronto democratico, nel solco della legalità”.