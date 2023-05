Inquinamento, rischio crolli e immissioni: ecco i divieti di balneazione per l'estate 2023

I divieti di balneazione, come ogni anno, sono pronti. A firmarli, nelle ultime ore, è stato il sindaco di Agrigento Franco Micciché. A segnalare i tratti di costa per i quali doveva essere emessa ordinanza di divieto era stato invece il dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale. Meno che mai, naturalmente, anche per quest'anno, - in quanto si tratta di tratti di costa e di mare inquinati – è consentita la balneazione alla foce del fiume Naro e alla foce del fiume Akragas. Nel primo caso, il divieto è di 200 metri a destra ed altrettanti a sinistra, per una lunghezza complessiva di 400 metri. Per il fiume Akragas, il divieto è di 200 metri a destra e 300 invece a sinistra.

Sempre categorico il "no" per l'area portuale di San Leone, per una lunghezza complessiva di 245 metri. Per la stagione balneare 2021, con termine il 31 di ottobre, il divieto riguarderà – per rischio crolli - la località Caos, per un tratto lungo 1.900 metri, e la località Drasy per un tratto lungo 3 mila metri. Per motivi di sicurezza c’è anche un altro tratto di mare e di costa che non verrà adibito alla balneazione: località Ex Oceano Mare a San Leone per una lunghezza – è stato previsto nell’ordinanza del sindaco Micciché – di 70 metri. C’è poi il tratto non balneabile di Mare Nostrum per una lunghezza di circa 200 metri.

I divieti alla foce del fiume Naro, a quella dell'Akragas, all'area portuale di San Leone e al vallone Caos, per Agrigento, sono quelli che ormai vengono considerati "classici" - nel senso che da anni vengono sistematicamente riproposti e firmati - e sono dovuti al fatto che uno riguarda l'area portuale, dove vi è un andirivieni di imbarcazioni da diporto, e gli altri tre delle zone dove vi sono degli scoli di acque nere che, seppur a distanza, rendono la qualità del mare non perfettamente in regola con le norme sulla balneabilità. Non risulta essere interessato da “immissioni" e pertanto, anche quest'anno (era già accaduto negli ultimi due anni), non c’è alcun divieto di balneazione, invece, per l’area del vallone Canne. Spetterà al Municipio far sì che gli appositi cartelli di divieto vengano installati e siano perfettamente resi visibili ad agrigentini e turisti.