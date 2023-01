Raccolta di indumenti e calzature usati: collocati e funzionati i 38 contenitori

Sono stati installati questa mattina, e sono già disponibili per l’utenza, i 38 contenitori stradali per la raccolta di indumenti, abiti e calzature, sul territorio agrigentino, comprese le frazioni. A darne notizia è il raggruppamento temporaneo di imprese Iseda, Sea e Seap.

Proprio gli operatori del raggruppamento temporaneo di imprese ne hanno collocati 3 lungo la via Imera, 5 lungo la via Caruso Lanza, 2 in via Dante, 3 in via delle Mura, 2 in via Duomo.

Collocati i contenitori anche nei quartieri periferici: 3 sono stati posizionati al Villaggio Peruzzo, 5 a Fontanelle, 6 a Monserrato, 4 al Villaggio Mosè, 3 a Villaseta, 1 a Montaperto e 1 a Giardina Gallotti.

All’interno dei contenitori si potranno lasciare indumenti, biancheria di vario tipo, tende, borse, cinture, scarpe, coperte e cappelli.

Il modo migliore per conferire questo materiale è quello di lasciarlo all’interno di sacchetti chiusi in modo che non si rovinino e possano essere utilizzati o riciclati al meglio.

Non è inoltre consentito abbandonare i sacchetti o i singoli oggetti a ridosso dei contenitori.