Incidente in via Empedocle: 40enne travolto da auto finisce al pronto soccorso

Travolto, da una Fiat Panda, mentre attraversa, in prossimità delle strisce pedonali, via Empedocle. E' un quarantenne l'agrigentino ferito che è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Al volante della utilitaria Fiat, una cinquantenne che ha riferito di non aver minimamente visto il pedone.

A pochi passi dal parcheggio pluripiano, scattato l'allarme, si è precipitata un'autoambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale. Gli operatori sanitari hanno subito soccorso il ferito, per il quale inizialmente s'era anche temuto il peggio, mentre i vigili urbani si sono occupati della ricostruzione dell'incidente stradale.

Il quarantenne agrigentino ferito è stato tenuto sotto osservazione nella struttura sanitaria di contrada Consolida: ha riportato più traumi, ma non è in pericolo di vita.