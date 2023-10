Incidente sulla statale 189: scontro fra auto e camion, un ferito al pronto soccorso

Una persona è rimasta ferita ed è stata già trasferita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", dopo l'incidente stradale che si è verificato lungo la statale 189 “Della Valle del Platani”. In prossimità del bivio per Comitini, lungo la Agrigento-Palermo, hanno sbattuto un'utilitaria e un mezzo pesante. Nell'impatto è, appunto, rimasta ferita una persona.

Il traffico - secondo quanto rende noto l'Anas - è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al km 51,500, in prossimità di Comitini. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.