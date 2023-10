Incidente sulla statale 118: auto si ribalta e conducente resta intrappolata, donna soccorsa dai pompieri

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale che si è verificato all'altezza della curva Togliatti, lungo la statale 118, che collega Agrigento con Raffadali. Ad uscire fuori strada, ribaltandosi, è stata una Opel Overland bianca.

La donna, che era alla guida della vettura, è rimasta intrappolata fra le lamiere della vettura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per liberarla. Un'operazione delicatissima che è stata però, per fortuna, già conclusa e la ferita, adesso, è sull'ambulanza del 118 che la sta trasferendo al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma sarà necessario che venga sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e che i medici si pronuncino sul quadro clinico.

L'incidente stradale non ha coinvolto nessun mezzo di passaggio.