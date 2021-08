Incidente sulla statale 115: scontro fra due auto, tre persone al pronto soccorso

Tre persone, tutte di Agrigento, sono rimaste ferite nell'incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, all'altezza del bivio per la strada provinciale 71: Cavaleri Magazzeni. A scontrarsi, per cause che sono in corso di ricostruzione da parte della polizia Stradale che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale, sono state una Alfa Romeo Giulietta bianca e una Seat Arosa grigia. Due dei feriti erano a bordo della Giulietta. La Seat Arosa, dopo l'impatto con l'altra autovettura, è finita contro il guard-rail che è stato divelto.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono portati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Stradale e le autoambulanze del 118. Uno dei feriti sembrava molto più grave, tant'è che è stato fatto levare in volo - da Caltanissetta - l'elisoccorso. Il velivolo è giunto sul posto, ma è ripartito vuoto. I tre feriti - due codice "verde" e uno codice "giallo" - sono stati portati tutti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove, in questi minuti, vengono sottoposti ad accertamenti sanitari.

Stando alle primissime ricostruzioni fatte dalla polizia Stradale, s'è trattato di uno scontro laterale: una delle due macchine, non è ancora chiaro quale, stava svoltando dalla statale 115 verso la strada provinciale per San Leone. A guidare l'Alfa Romeo Giulietta c'era un uomo di 44 anni, mentre al volante della Seat Arosa c'era una donna di 54 anni.