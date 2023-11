Investe, uccide motociclista e fugge: la procura dispone la "ricostruzione cinematica"

Una consulenza "cinematica" per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente in cui, la sera dello scorso 17 settembre, ha perso la vita il 59enne empedoclino Sergio Burgio travolto da uno scooter e finito sul selciato. Il 18enne conducente dell'altra moto Honda Sh, secondo quanto hanno accertato le prime battute dell'indagine, sarebbe fuggito a piedi dopo avere provocato lo scontro con la Yamaha. Il giovane, peraltro, è risultato positivo al test dell'uso di droghe.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna gli contesta, oltre all'accusa di omicidio stradale, la fuga e l'essersi messo al volante in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze psicotrope. L'incidente è avvenuto nel quartiere "Cannelle".

A ricostruire la dinamica, per conto della procura, sarà l'ingegnere Venero Torrisi. L'incarico è stato conferito nel pomeriggio. Il diciottenne, che ha nominato come difensore l'avvocato Salvatore Pennica, ha indicato come consulente di parte per partecipare alle operazioni l'ingegnere Francesco La Novara.

Il ragazzo, subito dopo l'incidente, si era allontanato venendo poi rintracciato in nottata in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del polso e alcuni traumi sparsi.