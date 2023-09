Incidente stradale tra due moto a Porto Empedocle, morto 54enne

Incidente mortale a Porto Empedocle. Un uomo di 54 anni, Sergio Burgio, residente nella cittadina marinara, mentre viaggiava a bordo della sua moto a causa dello scontro con un altro mezzo a due ruote.

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto nel quartiere Cannelle a perso la vita dopo essersi scontrato a seguito di un incidente mortale poco fa nel rione “Cannelle”

A perdere la vita è stato appunto Burgio, che viaggiava a bordo di una moto Yamaha che, a quanto pare, si è scontrato con un’altra moto, una Honda SH. Non si hanno notizie sul conducente di quest'ultimo mezzo, perché, pare, non sarebbe stato soccorso dai paramedici giunti sul posto. I carabinieri starebbero acquistendo immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per comprendere la dinamica dei fatti.