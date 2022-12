L'incidente mortale al Villaggio Mosè, è stato un sorpasso azzardato? E' fuori pericolo il 73enne ferito

E’ fuori pericolo il settantatreenne che era alla guida della Mercedes classe A e che ha perso, nel drammatico incidente di mercoledì sera, la moglie: Calogera Paino di 74 anni. I medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove l’anziano in codice “rosso” è stato trasportato, hanno sciolto la prognosi sulla vita. L’uomo ha riportato fratture agli arti inferiori, ad un ginocchio, ad un braccio e traumi sparsi. Il quadro clinico è stato ritenuto delicato, ma guarirà in circa 40 giorni. Dimessa, poche ore dopo l’accesso in pronto soccorso, l’altra ferita: la conducente cinquantunenne che era alla guida della Volkswagen Lupo. Fin da subito, almeno per la cinquantunenne, era certo, infatti, che la donna non avesse riportato gravi ferite.

La Procura della Repubblica di Agrigento, con il suo sostituto di turno, ha aperto un'inchiesta per omicidio. Le salme delle due persone che hanno perso la vita - Salvatore Lentini, agrigentino, di 54 anni e Calogera Paino di 74 anni – ieri risultavano essere ancora sotto sequestro. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, dopo un’intera notte di rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro fra tre autovetture, pare che non abbiano alcun dubbio su come siano andati i fatti. Il riserbo è, inevitabilmente, visto l’inchiesta della Procura, categorico. Ieri si parlava però di un probabile sorpasso azzardo, oltre che di una elevata velocità. Voci che, però, dovranno essere confermate dai militari dell’Arma alla Procura.

Lo scontro fra tre autovetture si è registrato lungo via dei Fiumi, all’altezza della chiesa di Santa Rosa, all'ingresso del quartiere commerciale del Villaggio Mosè. Due persone hanno perso la vita. A scontrarsi frontalmente sono state: una Bmw e una Mercedes. La Volkswagen Lupo è rimasta coinvolta nell’impatto solo in maniera lieve. A perdere la vita, a nulla sono servizi i sistemi di sicurezza come gli airbag delle autovetture, sono stati, appunto, Salvatore Lentini che era alla guida della Bmw e Calogera Paino che era invece trasportata sulla Mercedes guidata dal marito settantatreenne. L'impatto è stato violentissimo ed ha reso praticamente irriconoscibile la Mercedes. Perfino i carabinieri e i vigili del fuoco, in un primissimo momento, hanno faticato a capire di che modello di macchina si trattava. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, dopo aver facilitato i soccorsi dei feriti e aver informato la Procura, si sono occupati, per ore ed ore, dei rilievi per ricostruire la dinamica di uno scontro terrificante.