Incidente fra Naro e Campobello: scontro fra due auto, anziano al pronto soccorso

Un anziano di Naro è finito al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì dopo un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 12, tra Naro e Campobello di Licata. L'uomo era al volante di una Fiat Panda vecchio modello che, per cause ancora in corso d'accertamento, ha sbattuto contro una Renault Kadjar guidata da un ex consigliere comunale di Campobello: una trentenne che è stata anche candidata alle Regionali.

Per liberare dalle lamiere contorte l'anziano sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. E una volta liberato, il pensionato è stato messo nelle mani dei soccorritori del 118 che lo hanno trasferito, in ambulanza, a Canicattì. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. Al lavoro, per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, i carabinieri di Naro.