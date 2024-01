Incidente fra 3 auto in via Porta Agrigento a Raffadali: tre feriti al pronto soccorso

Scontro fra tre auto in via Porta Agrigento a Raffadali dove sono accorse due ambulanze e dove sono al lavoro i carabinieri della stazione cittadina. Tre le persone rimaste ferite, pare in maniera non grave, che sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

L'impatto fra le tre vetture non è stato violentissimo, tant'è che gli automobilisti non sono rimasti, per fortuna, rimasti feriti in maniera grave. Spetterà comunque ai medici del pronto soccorso, che dovranno sottoporli a visite sanitarie, stabilire le reali condizioni di salute e la prognosi.

I carabinieri della stazione di Raffadali si stanno occupando, intanto, dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. La zona di via Porta Agrigento, al momento, è letteralmente paralizzata.