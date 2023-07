Incidente fra 3 auto in via Caduti di Marzabotto: 49enne risulta ubriaco, denunciato

Incidente stradale con tre veicoli coinvolti e più feriti in via Caduti di Marzabotto nel quartiere di Villaseta. Ad intervenire, per prestare i necessari soccorsi, oltre alle ambulanze del 118 sono stati anche i carabinieri. Il conducente dell'Opel Grandland, un quarantanovenne originario di Agrigento, ma residente a Verona, è stato sottoposto al controllo alcolemico. I dubbi dei militari dell'Arma si sono subito trasformati in realtà: l'uomo è risultato avere un tasso alcolemico di 1,75 g/l. A suo carico è stata dunque formalizzata una denuncia, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d'ebbrezza.